اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك

الجمعة، 21 مايو 2021 10:52 ص
وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان منذ قليل أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالى 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الشحنة التى وصلت مصر تتضمن 1400 لتر من المواد الخام اليوم الجمعة خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًه أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
 
وصول دفعة من جرعات لقاح سينوفارم
وصول دفعة من جرعات لقاح سينوفارم

مطار القاهرة يستقبل دفعة من جرعات لقاح سينوفارم - Copy
مطار القاهرة يستقبل دفعة من جرعات لقاح سينوفارم - Copy

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

سينوفاك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سينوفارم ولا أسترازينكا.. الإجابة عن كل أسئلة الجمهور بخصوص لقاحات كورونا "فيديو"

الجمعة، 21 مايو 2021 10:00 ص

دليلك الكامل لكل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا.. أيهما أفضل الصينى أم الإنجليزى.. حقيقة الجرعة الثالثة من سينوفارم.. الفئات الممنوعة من اللقاح.. آليات توثيق شهادات التطعيم قبل السفر.. ومتى يباع بالصيدليات

الجمعة، 21 مايو 2021 01:02 ص

اقبال كبير على مراكز تلقى لقاح كورونا بالشرقية.. تنظيم والتزام بالإجراءات الإحترازية.. مسئول المركز: تطعيم المسجلين بلقاح "سينوفارم".. ومواطنون: المعاملة حسنة ولم نستغرق وقتا والأطقم الطبية مدربة.. صور وفيديو

الخميس، 20 مايو 2021 04:00 م

وزيرة الصحة: البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات.. وتعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" خلال أيام.. و1.9 مليون جرعة من "أسترازينيكا" الأسبوع الأول من يونيو القادم

الأربعاء، 19 مايو 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة