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التضامن تستأنف صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الأحد

الجمعة، 21 مايو 2021 03:00 م
التضامن تستأنف صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الأحد نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد المقبل صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل كرامة" عن شهر مايو الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت  غرفة عمليات  مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم إلتزاماً بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .
 
وكانت  القباج  قد أكدت أن غرفة العمليات  المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع  المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي  كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر،حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

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