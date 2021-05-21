اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا وعمان وقطر

الجمعة، 21 مايو 2021 10:19 م
البابا تواضروس يستقبل كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا وعمان وقطر البابا تواضروس الثانى مع الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة بعمان
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون اليوم، الراهب القس إقلاديوس المقارى أحد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية فى مدينة هامبورج بألمانيا.

الراهب القس إقلاديوس المقاري أحد الكهنة فى ألمانيا
الراهب القس إقلاديوس المقاري أحد الكهنة فى ألمانيا

واستعرض قداسة البابا معه خلال اللقاء ظروف الخدمة هناك.

واستقبل قداسته أيضا الراهب القمص تناجو الأنبا بيشوى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة صلالة فى سلطنة عمان، حيث عرض على قداسته بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالكنيسة فى السلطنة.

الأنبا بيشوي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة صلالة في سلطنة عمان،
الأنبا بيشوي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة صلالة في سلطنة عمان

وفى سياق متصل، استقبل قداسته أيضا الراهب القمص بسنتى الأنبا بيشوى أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وناقش قداسة البابا معه خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك.

استقبال الراهب القمص بسنتي الأنبا بيشوي أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعاصمة القطرية الدوحة
استقبال الراهب القمص بسنتي الأنبا بيشوي أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس 

البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسيه

المانيا

عمان

قطر

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