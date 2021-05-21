3 علامات تحذيرية تظهر على القدمين تدل على نقص فيتامين ب 12

كتبت مروة هريدى

فيتامين ب 12 عنصر غذائي يدعم وظائف الجسم الحيوية من خلال المساعدة في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم والمساعدة في تكوين الحمض النووي، لذلك فإن المستويات المنخفضة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الجسم، من بينها القدمان، حيث إن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها تشير إلى نقص فيتامين ب12.

ووفقًا للمعلومات المنشورة في مجلة "Clinical Medicine" يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 تنميلًا في القدمين.

3 علامات تحذيرية تظهر على القدمين تشير لنقص فيتامين ب12:

1- سواد القدمين

2- ظهور الآفات الجلدية على القدمين

3- تنميل القدمين

وأشار الموقع إلى أنه إذا ترك نقص فيتامين ب12 بدون علاج قد يسبب مشاكل نفسية .

- ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

1- الإصابة بفقر الدم الخبيث

يتسبب فقر الدم الخبيث في قيام جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي وهو بروتين يساعد الأمعاء على امتصاص فيتامين ب12.

2- الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا معرضون أيضًا لنقص فيتامين ب12

يتوافر فيتامين ب12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية، بينما لا تحتوى الأطعمة النباتية على فيتامين ب 12.

- علاج نقص فيتامين ب12

يعتمد علاج فيتامين ب 12 على سبب الحالة، حيث عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 بأخذ حقن فيتامين ب 12، أما إذا كان ناتجًا عن نقص في نظامك الغذائي فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب12 وتناولها يوميًا بين الوجبات.