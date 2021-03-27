اليوم السابع
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أعراض نقص فيتامين بـ 12.. ظهور بقع بيضاء جافة على الساعدين

السبت، 27 مارس 2021 01:00 ص
أعراض نقص فيتامين بـ 12.. ظهور بقع بيضاء جافة على الساعدين اعراض نقص فيتامين ب12
كتبت مروة هريدى

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فيتامين بـ12 عنصر غذائى أساسى لصحة جيدة، ويمكن الحصول عليه من نظام غذائى متنوع يشمل المنتجات الحيوانية، ولكن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يمكنهم فقط الحصول على فيتامين ب12 من الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية، ويساعد هذا الفيتامين الجسم بطرق مختلفة إلا أن بعض الأشخاص يكافحون لامتصاصه بسبب إصابتهم بمرض فقر الدم الخبيث الذى يؤدى إلى نقص شديد فى فيتامين ب12، ولعل أحد الأعراض المجهولة التى تدل على نقص هذا الفيتامين وجود بقع على الساعدين الذى يربط الكوع برسغ اليد، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

 

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يمكن أن تتكاثر البقع نتيجة غياب الميلاتونين فى منطقة الساعدين وهو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية التى توجد فى المخ، ويتواجد هذا الهرمون فى جميع خلايا الجسم وهو مسئول عن تنظيم الإيقاع الحيوى، حيث ينظم نمط النوم والاستيقاظ لدى الشخص وقد ثبت أنه مرتبط بتناول فيتامين ب12.

وتحذر جمعية مرضى الغدة الدرقية بالمملكة المتحدة (TPA) من انتشار البقع البيضاء ليس فقط بمنطقة الساعدين بل لأجزاء أخرى من الجسم، موضحة أنه كلما استمرت هذه البقع بالظهور كلما زاد بياضها وتصبح مع مرور الوقت جافة جدًا ومتقشرة.

 

بقع بيضاء
 

فيما يلى.. أعراض أخرى تدل على نقص فيتامين ب12 بالجسم:

1- الشعور بالتعب الشديد

2- ضيق التنفس

3- خفقان القلب

4- الصداع

5- فقدان الشهية

6- التهاب الفم واللسان

 

فيتامين ب12
 

- علاج نقص فيتامين ب12

بالنسبة لمعظم الناس بإمكانهم منع نقص فيتامين ب12 بكل سهولة من خلال الحصول على ما يكفى من هذا الفيتامين من النظام الغذائى الخاص لهم أو تناول المكملات بشكل منتظم، وقد يوصى الطبيب بمنح حقن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث التى قد تستمر معهم طوال الحياة.


فيتامين ب12

اطعمة تحتوى على فيتامين ب12

فقر الدم الخبيث

علاج نقص فيتامين ب12

اعراض نقص فيتامين ب12

اسباب ظهور بقع بيضاء على الساعدين

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