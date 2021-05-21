الرى: الانتهاء من عملية حماية وادى طابا 2 من أخطار السيول بنسبة 79.3%

كتبت أسماء نصار



كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الرى فى تصريح خاص ل " اليوم السابع" أن نسبة التنفيذ ببحيرة وادى طابا 2 بلغت 79.3 %، وكذلك أودية المالحة العطشانة W13,w15 ضمن أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول المرحلة الثانية، المنفذة تحت إشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.



وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء "سدي وادي اسلاف" بمنطقة وادي "أسلاف"، في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى.



يأتى ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية لوزارة الموارد المائية والرى، لاستكمال منظومة الحماية من أخطار السيول فى المدن المعرضة للمخاطر، للحفاظ على البنية الاساسية والتحتية والإستراتيجية والمنشأت العامة والخاصة والأرواح.



يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى علاوة علي حماية نحو 96 وحدة سكنية واقعة بدلتا وادي وتير على خليج العقبة.



أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول ، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا الي إن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصي إستفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولى.

