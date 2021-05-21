اليوم السابع
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اسعار اللحوم اليوم.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها

الجمعة، 21 مايو 2021 03:06 م
اسعار اللحوم اليوم.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها لحوم
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 21-5-2021 في السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
سجلت أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، واستقر  سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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