اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار اللحوم اليوم

الخميس، 20 مايو 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم اليوم لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرت اسعار اللحوم فى محلات الجزارة والهايبر ماركت تحافظ على ثباتها للمستهلك وذلك بفضل زيادة المعروض وفقا للأسعار بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس 20-5-2021. 
 
واستقر سعر اللحوم الضأن اليوم حيث تتراوح اسعار الكيلو بين 130-150 جنيها ونفس السعر بالنسبة الكبدة الضأن، بينما سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 
 
بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة