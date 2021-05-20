تعرف على أسعار اللحوم اليوم

كتب أحمد حمادة

استمرت اسعار اللحوم فى محلات الجزارة والهايبر ماركت تحافظ على ثباتها للمستهلك وذلك بفضل زيادة المعروض وفقا للأسعار بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس 20-5-2021.

واستقر سعر اللحوم الضأن اليوم حيث تتراوح اسعار الكيلو بين 130-150 جنيها ونفس السعر بالنسبة الكبدة الضأن، بينما سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.