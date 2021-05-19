1000 طن من السلع الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لفلسطين

كتب إسلام سعيد

قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى اجتماعه الذى انتهى قبل قليل وبحضور رؤساء الغرف الصناعية التبرع بألف طن من السلع الأساسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة.

وتشمل التبرعات وفق بيان رسمي صدر مساء اليوم السلع الأساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء في دولة فلسطين وسوف يتم التنسيق مع الحكومة المصرية بشأن إيصال تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من خلال القنوات الرسمية للدولة.

وكان اتحاد الصناعات قال في بيان أمس، إن الاتحاد يُقدر مبادرة القيادة السياسية علي تنمية وإعمار فلسطين القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.

ويتابع اتحاد الصناعات المصرية، باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسى لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد.