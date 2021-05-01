باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. السجن للأستراليين العائدين من الهند.. ألمانيا ترفض قرار روسيا بحظر المسئولين الأوروبيين.. إسرائيل تستأنف جهود التعرف على الجثث المجهولة بحادث التدافع

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار خلال الساعات الماضية.

السجن أو الغرامة للأستراليين العائدين من الهند

يواجه المواطنون الأستراليون العائدون إلى بلدهم من الهند احتمال التعرض لعقوبة بالسجن حتى خمس سنوات وغرامات، وذلك بعدما حظرت الحكومة السفر مؤقتاً.



الرئيس الموريتانى يهنئ العمال ويعد بإرساء المساواة وتكافؤ الفرص

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل الجمعة/السبت، العمال الموريتانيين بمناسبة اليوم العالمي للعمال، واصفًا إياهم بأنهم «عماد البناء والتنمية».



إصابة أكثر من 200 شرطى فى اشتباكات مع المحتجين فى كولومبيا

أعلنت الشرطة الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.



حكومة أوزبكستان تستعيد 93 امرأة وطفلا من مخيم الهول في سوريا

قالت حكومة أوزبكستان، امس الجمعة، إنها استعادت 24 امرأة و69 طفلا كانوا يقيمون في مخيم الهول بسوريا ضمن أسر مقاتلي تنظيم "داعش"، في سادس عملية من هذا النوع.

ألمانيا ترفض قرار روسيا بحظر 8 مسئولين أوروبيين من دخول أراضيها

رفضت ألمانيا القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس.

دول أوروبية تدعو إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات بالأراضى الفلسطينية

قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كانت مقررة فى مايو وحثته على تحديد موعد جديد على وجه السرعة.



الاتحاد الأوروبى: مستعدون للتعاون مع رابطة آسيان لإنهاء العنف فى ميانمار

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل خفض العنف في ميانمار وإعادتها إلى طريق التحول الديمقراطي.

70 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى

أدى نحو 70 ألف مصل صلاة العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال فى مدينة القدس.



روسيا تدعو لاستمرار عملية السلام خلال سحب القوات الأجنبية من أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن الثلاثية الموسعة بشأن أفغانستان (التى تضم روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وباكستان) تؤكد أن سحب القوات الأجنبية من كابول يجب أن تتم دون أن تتوقف عملية السلام.

البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها فى مواجهة جائحة كورونا

أرسلت مملكة البحرين معدات طبية وأكسجين إلى الهند؛ لدعمها فى مواجهة الظرف الصحى الاستثنائى جرّاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد فى جلسته الأخيرة .

إسرائيل تستأنف جهود التعرف على 12 جثة مجهولة بحادث التدافع بعد "أجازة السبت"

بدأت إسرائيل عصر امس الجمعة بتشييع ضحايا حادث تدافع ضخم وقع فجراً خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشددين وأوقع 45 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، و150 جريحاً.

وزارة الدفاع الأمريكية تلغى عقود إنشائية تتعلق بـ"جدار المكسيك" بقرار من بايدن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن ألغى عددا من عقود الإنشاء المتعلقة ببناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لمجلة بوليتيكو.