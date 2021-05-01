إصابة أكثر من 200 شرطى فى اشتباكات مع المحتجين فى كولومبيا

أعلنت الشرطة الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.

وأشارت الشرطة الجمعة إلى أن 209 من أفرادها أصيبوا بجروح منذ 28 أبريل، بمن فيهم 71 في العاصمة بوغوتا، و68 في كالي، ثالث أكبر المدن الكولومبية.

وقامت الشرطة بتوقيف 185 شخصا أثناء الاحتجاجات، بينهم مواطنون أجانب وقاصرون.ونشرت السلطات الكولومبية تعزيزات أمنية في مدينة كالي بجنوب غربي البلاد، حيث دارت أعنف المواجهات، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد، حسب معطيات السلطات المحلية.

يذكر أن الاحتجاجات في كولومبيا انطلقت في 28 أبريل، إضافة إلى الإضراب العام الذي أعلنته النقابات.