اليوم السابع
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خالد صلاح
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السجن أو الغرامة للأستراليين العائدين من الهند

السبت، 01 مايو 2021 08:47 ص
السجن أو الغرامة للأستراليين العائدين من الهند كورونا فى الهند
أ ش أ

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يواجه المواطنون الأستراليون العائدون إلى بلدهم من الهند احتمال التعرض لعقوبة بالسجن حتى خمس سنوات وغرامات، وذلك بعدما حظرت الحكومة السفر مؤقتاً.

وقالت وزارة الصحة الأسترالية إن القرار اتُخذ "بناء على نسبة الأشخاص الذين أصيبوا في الهند بعدوى كوفيد-19 ممن يخضعون للحجر الصحي".

وفي وقت سابق، حظرت أستراليا جميع الرحلات القادمة من الهند.

وتشير تقديرات إلى أن عدد الأستراليين في الهند 9000، بينهم 600 مصنفون في دائرة الخطر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ستكون هذه أول مرة يُجرّم فيها الأستراليون لعودتهم إلى بلدهم.

 

 


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الهند

كورونا فى الهند

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