اليوم السابع
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ألمانيا ترفض قرار روسيا بحظر 8 مسئولين أوروبيين من دخول أراضيها

السبت، 01 مايو 2021 07:00 ص
ألمانيا ترفض قرار روسيا بحظر 8 مسئولين أوروبيين من دخول أراضيها الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد علوى

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رفضت ألمانيا القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس الجمعة: "خلافا للإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ضد مسؤولين روس بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يوجد أساس للإجراءات التي اتخذتها روسيا".

وأشار إلى أن الإجراءات الروسية "تؤدي إلى مزيد من التوتر غير الضروري في العلاقات مع روسيا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي والنائب العام في العاصمة الألمانية برلين، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما موسكو بانتهاك حقوق الإنسان.


روسيا

المانيا

حظر مسؤلين اوروبيين

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