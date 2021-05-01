وزارة الدفاع الأمريكية تلغى عقود إنشائية تتعلق بـ"جدار المكسيك" بقرار من بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن ألغى عددا من عقود الإنشاء المتعلقة ببناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لمجلة بوليتيكو.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جمال براون في بيان: "بدأت وزارة الدفاع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع الحاجز الحدودي والتنسيق مع الشركاء بين الوكالات"، وأضاف أن القرار يعكس التزام الإدارة المستمر بالدفاع عن الأمة ودعم أفراد الخدمة وعائلاتهم.

وأوقف بايدن التقدم على الجدار الحدودي - وهي سياسة مميزة للرئيس السابق دونالد ترامب - من خلال تجميد الأموال لمشاريع بناء الجدار الحدودي وإنهاء إعلان الطوارئ الوطني لترامب على طول الحدود، والذي كان من أوائل القرارات التي اتخذها فور دخوله المكتب البيضاوي.

يعد إجراء يوم الجمعة خطوة أخرى نحو ضمان عدم تقدم هذه المشاريع إلى الأمام ، وستوفر تلك الأموال لتذهب إلى مشاريع بناء أخرى ضمن اختصاص الجيش ، وفقًا لبراون.

ويأتي قرار إدارة بايدن مع استمرارها في التعامل مع تدفق المهاجرين على الحدود ، وهو ما دفع الجمهوريون إلى انتقاد بايدن ، بحجة أن سياساته تساهم في ارتفاع الأعداد.

على الجانب الآخر، من المرجح أن ترضي هذه الخطوة التقدميين والجماعات المؤيدة للهجرة ، التي شعرت بالفزع من قرار إدارة بايدن هذا الشهر للحفاظ على قيود ترامب على قبول اللاجئين، حيث أمضى البيت الأبيض في وقت لاحق أيامًا في التراجع عن تلك الرسالة والإصرار على أنهم يعتزمون الوفاء في نهاية المطاف بوعد حملة بايدن برفع هذا الحد الأقصى السنوي إلى 125000 من 15000 التي حددها ترامب.

ووفقا للتقرير، أثبت الوضع على طول الحدود أنه أحد نقاط الضعف السياسية التي تمكن الجمهوريون من اثباتها في الأشهر الأولى لبايدن في منصبه ، ومن المؤكد أن إنهاء عقود البناء سيعيد تنشيط هذا الخط من الهجوم.

كان إعلان ترامب للطوارئ ، الذي وقعه في أوائل عام 2019 وانتهى بايدن في فبراير ، بمثابة جولة نهائية حول الكونجرس بعد أن فشل مرارًا وتكرارًا في تأمين التمويل الذي أرادته إدارته لبناء جدار على طول الحدود. نتيجة لذلك ، حول ترامب المليارات من البنتاجون ووزارة الخزانة لإعادة توظيفها في مشاريع الحاجز الحدودي وهو ما أوقفه بايدن فور تنصيبه.