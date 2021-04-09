اليوم السابع
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مشاهد من حفل زفاف الأمير فيليب والملكة إليزابيث عام 1947.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:49 م
مشاهد من حفل زفاف الأمير فيليب والملكة إليزابيث عام 1947.. صور الأمير فيليب والملكة إليزابيث
كتبت مريم بدر الدين

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أسدل وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، عن عمر يناهز 99 عاما، الستار على قصة حب وزواج بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والتى استمرت لأكثر من سبعة عقود، حيث كان من المقرر أن يحتفل الثنائي الملكى بعيد زواجها الـ74 فى نوفمبر المقبل.

زفاف الأمير فيليب والملكة اليزالبيث
زفاف الأمير فيليب والملكة اليزالبيث

 

وبدأت قصة حب الأمير فيليب مع الملكة إليزابيث، منذ انضمامه إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939، في عمر 18 عامًا، منذ يوليو 1939، وبدأ التراسل مع الأميرة إليزابيث التي كانت في 13 من عمرها، والتي التقاها للمرة الأولى في عام 1934 أثناء الحرب العالمية الثانية.

الأمير فيليب والملكة إليزابيث
الأمير فيليب والملكة إليزابيث

 

وبعد أداء خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ خلال الحرب، سمح الملك جورج السادس، للأمير فيليب، بالزواج من إليزابيث، قبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو من عام 1947، وحينها تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنًا بريطانيًا مُجنسًا، فهو وُلد في اليونان، لكن عائلته نُفيت من البلاد وهو ما يزال رضيعًا.

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 صورة من حفل زفاف 

 

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الأمير فيليب والملكة إليزابيث

 

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صورة من حفل الزفاف

 

تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر 1947، وقبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمى صاحب السمو الملكي ونصبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون جرينويتش، وترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة آمرٍ، ونُصب أميرًا بريطانيًا في عام 1957

زواج الامير فيليب
زواج الامير فيليب

 

فيليب والملكة اليزابيث
فيليب والملكة اليزابيث

 

وللأمير فيليب والملكة إليزابيث، أربعة أطفال هم: تشارلز أمير ويلز، وآن الأميرة الملكية، والأمير آندرو دوق يورك، والأمير إدوارد إيرل وسيكس.

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وكان قصر باكنجهام، أعلن، اليوم الجمعة، تنكيس الأعلام والحداد على وفاة الأمير البريطانى فيليب، بحسب " سكاى نيوز"، حيث انتابت حالة من الحزن الشوارع البريطانية بعد إعلان وفاة الأمير فيليب.

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وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما، وقال القصر فى بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره"، وأضاف "توفى صباح اليوم فى قلعة وندسور،و ستصدر المزيد من التفاصيل فى الوقت المناسب".

واختتم البيان: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس فى جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه"، والشهر الماضى، أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة فى القلب شخّصت لديه سابقا.

 


الامير فيليب

الملكة اليزابيث

وفاة الامير فيليب

بريطانيا

العائلة المالكة

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