مشاهد من حفل زفاف الأمير فيليب والملكة إليزابيث عام 1947.. صور

كتبت مريم بدر الدين

أسدل وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، عن عمر يناهز 99 عاما، الستار على قصة حب وزواج بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والتى استمرت لأكثر من سبعة عقود، حيث كان من المقرر أن يحتفل الثنائي الملكى بعيد زواجها الـ74 فى نوفمبر المقبل.



زفاف الأمير فيليب والملكة اليزالبيث

وبدأت قصة حب الأمير فيليب مع الملكة إليزابيث، منذ انضمامه إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939، في عمر 18 عامًا، منذ يوليو 1939، وبدأ التراسل مع الأميرة إليزابيث التي كانت في 13 من عمرها، والتي التقاها للمرة الأولى في عام 1934 أثناء الحرب العالمية الثانية.



الأمير فيليب والملكة إليزابيث

وبعد أداء خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ خلال الحرب، سمح الملك جورج السادس، للأمير فيليب، بالزواج من إليزابيث، قبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو من عام 1947، وحينها تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنًا بريطانيًا مُجنسًا، فهو وُلد في اليونان، لكن عائلته نُفيت من البلاد وهو ما يزال رضيعًا.



صورة من حفل زفاف



الأمير فيليب والملكة إليزابيث



صورة من حفل الزفاف

تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر 1947، وقبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمى صاحب السمو الملكي ونصبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون جرينويتش، وترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة آمرٍ، ونُصب أميرًا بريطانيًا في عام 1957



زواج الامير فيليب



فيليب والملكة اليزابيث

وللأمير فيليب والملكة إليزابيث، أربعة أطفال هم: تشارلز أمير ويلز، وآن الأميرة الملكية، والأمير آندرو دوق يورك، والأمير إدوارد إيرل وسيكس.