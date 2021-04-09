جامعة حلوان .. 450 طالبا شاركوا فى موكب نقل المومياوات.. ووزير السياحة يكرم الجامعة

كتب محمد صبحى

شارك طلاب جامعة حلوان في موكب المومياوات الملكية حوالي 450 طالبا من كلية التربية الرياضية بنين بالهرم قاموا بالسير بجانب عربات المومياوات الملكية حاملين الأوشاح والجعرانات والهالات المضيئة، كما شاركوا في طابور العرض الجنائزي مرتدين الزي الفرعوني المبهر.

كما شارك طلاب كليات الفنون في عمل جداريات هائلة عن المصري القديم بميدان سيمون بوليفار الذي مر الموكب من خلاله، وفي تجميل أحواض النباتات بمدخل متحف الحضارة المصرية وبعض الوحدات الزخرفية ذات الطابع المصري القديم، والإسلامي والقبطي والروماني واليوناني والشعبي، كما تم عمل 6 لوحات من الرخام المحفور بها تصميمات من مختلف العصور زادت من جمال وروعة مدخل المتحف الخارجى، كذلك تم عمل 6 بانرات تم تعليقها في الواجهة وعلى مداخل المتحف.

وزير السياحة يكرم جامعة حلوان على مشاركتها فى نقل المومياوات الملكية

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كرم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية :الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الدكتور عماد العزباوي ووكلاء هذه الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزى لنقل المومياوات الملكية، و تجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث المهيب. وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على فخر جامعة حلوان واعتزازها بهذا الحدث القومي والتاريخي المشرف، الذي أظهر للعالم قدر الحضارة المصرية الأصيلة وعظمة ملوكها مما جعل منها وجهة سياحية فريدة، كما أبدى سيادته استعداد جامعة حلوان لبذل المزيد و المزيد من أجل الوطن الغالي، وصرح بأن مشاركة كليات جامعة حلوان تؤكد على الدعم الكامل للمشروعات القومية للدولة وللحركة الفنية المصرية التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية فى أبهى صورة.

كرم الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية :الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الأستاذ الدكتور عماد العزباوي والسادة وكلاء هذه الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزى لنقل المومياوات الملكية، و تجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث المهيب.

هنأ الأستاذ الدكتور خالد العناني جميع المشاركين في هذا الحدث القومي المهم الذي أظهر للعالم أجمع عظمة الدولة المصرية والحضارة العتيدة من خلال موكب مهيب يليق بملوك مصر العظماء، كما عبر سيادته عن سعادته لاهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و حرصه على استقبال الموكب شخصيا، مؤكدا أن هذا الحدث العظيم تم بأياد مصرية خالصة مخلصة، و دُرست تفصيلاته بدقة وعناية بالغة و هو ما تجلى فى العروض والملابس والألوان و عربات النقل، كما صرح وزير السياحة بأن هذا النجاح المبهر الذى اجتمع عليه العالم والمصريون من مختلف الأعمار و الفئات يضع على عاتقنا مسئولية أكبر لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مختلف.

وأعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على فخر جامعة حلوان واعتزازها بهذا الحدث القومي والتاريخي المشرف، الذي أظهر للعالم قدر الحضارة المصرية الأصيلة وعظمة ملوكها مما جعل منها وجهة سياحية فريدة، كما أبدى سيادته استعداد جامعة حلوان لبذل المزيد و المزيد من أجل الوطن الغالي، وصرح بأن مشاركة كليات جامعة حلوان تؤكد على الدعم الكامل للمشروعات القومية للدولة وللحركة الفنية المصرية التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية فى أبهى صورة.