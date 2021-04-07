جامعة حلوان تشارك بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" بزراعة أشجار بمحيط كلية التكنولوجيا

كتب محمد صبحى

أطلقت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم مبادرة لزراعة الأشجار من خلال الطلاب، حيث قام الطلاب بزراعة شتلات حول مبنى الكلية، وذلك لدعم ونشر المساحات الخضراء فى البيئة المحيطة.

ولفت الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان صادر عن الجامعة، إلى ضرورة تنظيم الأنشطة الطلابية التى تدعم مشاركة الطلاب فى الخدمة المجتمعية والحفاظ على البيئة، حيث تستهدف هذه المبادرة الحفاظ على الهواء النظيف بزيادة الأكسجين المنتج وتقليل ثانى أكسيد الكربون، غرس روح المواطنة والمحافظة على البيئة، المشاركة العالمية في المحافظة على المناخ من خلال الحفاظ علي البيئة التي نقيم فيها.

وأكد الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن المبادرة التي دعا إليها الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم العلوم الأساسية بكلية التكنولوجيا والتعليم تستهدف أن يكون لطلاب الجامعات دور مهم فى زراعة أشجار بالمناطق المجاورة للمدن وعلى الطرق الجديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة، وذلك تضامنا مع مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى المنطقة؛ بما يساهم فى استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضى المُتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.

هذا وقد شارك فى أعمال التشجير مجموعة من الطلاب تحت إشراف ياسر عبد السلام أمين الكلية، وهم مصطفى هريدى عتريس الفرقة الثالثة تكنولوجيا الكهرباء، ومحمد محمود رجب الفرقة الثالثة تكنولوجيا الكهرباء، ومحمد إبراهيم سعد الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، ومحمود طلعت أبو بكر الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، ومحمد إبراهيم حسن الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، وعلي يحي سالم الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، ومحمود محمد علي الفرقة الثالثة تكنولوجيا التبريد والتكييف، وإسراء نبيل عبد اللطيف الفرقة الآولي شعبة عامة، وأسماء سعيد محمد الفرقة الآولي شعبة عامة.