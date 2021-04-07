حصاد الوزارات.. البنك الدولى: مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. البنك الدولى: مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدماتالأربعاء، 07 أبريل 2021 04:50 م
البنك الدولى - أرشيفية
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