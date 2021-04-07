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اليوم العالمى للصحة.. إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2020

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:46 ص
اليوم العالمى للصحة.. إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2020 وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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بالتزامن مع اليوم العالمى للصحة 2021 تحرص الدولة بدعم من القيادة السياسية علي تقديم خدمات العلاج علي نفقة الدولة بشكل مستمر حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار 2 مليون و913 ألفاً و907 قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات و987 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2020.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم متابعة سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية في أقل مُدة زمنية مُمكنة.
 
وأضافت أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض (الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية)، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيرة إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض (التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلي)، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.
  
وأشارت إلى أنه تم  تشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.
 
وقالت الوزارة: سيتم الاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة في إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، مشيرةً إلى أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح المنظومة.
 

الصحة

العلاج علي نفقة الدولة

ميكنة الخدمات الطبية

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