اليوم السابع
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المترو: تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:00 م
المترو: تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو، استمرارها فى تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا، داعية الركاب إلى الالتزام بارتداء الكمامات لتجنب توقيع عليهم غرامات فورية قدرها 50 جنيها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو، التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ50 جنيها.
 
واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

المترو

مترو الانفاق

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