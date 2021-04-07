التعليم تجرى مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء المقابلات للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يتم الانتهاء من المقابلات نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة اليوم السابع، إنه سيتم الاستعلام الأمنى عن الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات قبل تكليفهم رسميا، موضحا أن الكنترولات ستقوم بمراجعة استمارة التقدم للامتحانات للطلاب بعد انتهاء تسجيلها، مشيرة إلى أن جميع الطلاب انتهوا من مرحلة تسجيل الاستمارة وتسليمها للمدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت التقدم للعمل كرئيس كنترول ووكيل ورئيس لجنة إدارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020،2021، وفق ضوابط محددة وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات منها ألا يكون العضو المتقدم صدر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو حصل على جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا" الإنذار بالخصم من الأجر خمسة أيام، وألا يكون العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويشترط أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم وأن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام وفى هذه الحالة يمنع من الاشتراك فى أعمال الامتحانات كرئيس أو وكيل كنترول أو لجنة إدارة.

وأوضحت الوزارة أن ضمن الموانع، يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، كما اشترت الوزارة أن يكون العضو الذى يتم انتدابه للعمل كرئيس لجنة مراقبة أو وكيل كنترول ورئيس لجنة إدارة أو وكيلا أن يكون حاصلا على مؤهل عالى بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون كل رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل والحصول على تقدير ممتاز وخبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة رئيس قسم" حجرة" أو وكيل قسم حجرة، وتوافر السمات الشخصية والقيادية وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.