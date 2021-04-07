اليوم السابع
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القوى العاملة تنجح فى تحصيل 88.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالأردن

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:04 ص
القوى العاملة تنجح فى تحصيل 88.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالأردن وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن مستحقات الضمان والمعاشات، وتحولات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا، بلغت 5 ملايين و637 ألفا و987  دولاراً، ما يوازي 88.5 مليون و572 ألفا و775 جنيها تقريبا، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.    
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد محمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 58 منها 51 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل .
 
وأوضح الملحق العمالي بعمان، أنه تم خلال الفترة المشار إليها تم حل 10 شكاوي  وديا لدي أصحاب الأعمال مقدمة من العمال ، وإحالة 15 شكوى للقضاء للقضاء وزارة العمل الأردنية وذلك من 25 شكاوي مقدمة للمكتب .
 
كما قام المكتب بعمل 38 زيارة للجهات الحكومية لحل شكاوي العمال، فضلا عن 7 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال ، و6 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية ، بالإضافة إلي 3270 استشارة عمالية مقدمة للعمال ليصبح إجمالي اللقاءات والزيارات والاستشارات خلال الفترة 3321 .

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