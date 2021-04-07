بكين تحذر واشنطن من مقاطعة الألعاب الأولمبية فى الصين

وكالات

حذرت الحكومة الصينية، واشنطن من مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بعد أن قالت الأخيرة إنها تبحث مع "حلفائها وشركائها" خيار المقاطعة الجماعية لهذه الألعاب المقررة عام 2022، ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بحسب "روسيا اليوم" الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانج، محذرا من "رد صيني قوى" على المقاطعة المحتملة للأولمبياد.

وقال ليجيان إن "تسييس الرياضة سيضر بروح الميثاق الأولمبي ومصالح الرياضيين من جميع البلدان وهذا أمر لن يقبله المجتمع الدولي بما في ذلك اللجنة الأولمبية الأمريكية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد ذكر خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم مناقشة فكرة مقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين، مشيرا إلى أن بكين مسؤولة عن انتهاكات خطيرة مختلفة لحقوق الإنسان، لا سيما في منطقة شينجيانج الإيغورية ذات الحكم الذاتي في الصين.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022 الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا بالغا على خلفية قضايا عديدة.