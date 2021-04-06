اليوم السابع
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رئيس بيلاروسيا يدعو إلى تقليص عدد سفارات بلاده فى الخارج

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:10 م
رئيس بيلاروسيا يدعو إلى تقليص عدد سفارات بلاده فى الخارج ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسى
مينسك /أ ش أ/

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دعا الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، إلى تقليص عدد سفارات بلاده فى الخارج.

وقال لوكاشينكو فى اجتماع حول تحسين شبكة البعثات الدبلوماسية البيلاروسية فى الخارج حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، " تُظهر تجربتنا الطويلة الأمد أن الوجود الدبلوماسى البيلاروسى فى بعض البلدان غير فعال.. فلماذا نحتفظ بسفاراتنا وننفق أموال الميزانية على صيانتها؟ فى مثل هذه الحالات، من الضرورى العمل على أساس المعاملة بالمثل، كما حدث مؤخرا مع بولندا وليتوانيا".

وأضاف: "من المهم ألا يتحول نظام هيئات السلك الدبلوماسى بأى شكل من الأشكال إلى هيكل متحجر منقطع عن الحياة".

 


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