اليوم السابع
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الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والرمال

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:42 م
الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والرمال طقس حار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف عبر جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

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