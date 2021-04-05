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هل تصل الحرارة لـ40 درجة خلال الأيام المقبلة؟ الأرصاد تجيب.. فيديو

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:06 م
هل تصل الحرارة لـ40 درجة خلال الأيام المقبلة؟ الأرصاد تجيب.. فيديو طقس
كتب ــ محمود راغب

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام .
 
وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة حارة تعمل على رفع درجات الحرارة مقارنة بالاسبوع الماضى، موضحا أن الطقس حار على أغلب الأنحاء نهارا ومعتدل خلال فترات الليل.
 
وأشار شاهين، إلى أن هذا الارتفاع يصاحبه أتربة عالقة بسماء أغلب محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الموجة سببها تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية .
 
وقال شاهين، إن درجات الحرارة  لن تصل لـ 40 درجة على القاهرة الكبرى، حيث تتراوح درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى بين 35 و 36 درجة ، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
 
ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.
 
وتابع محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد ، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.
 

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