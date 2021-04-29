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البابا تواضروس يبدأ صلوات لقان خميس العهد.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 01:20 م
البابا تواضروس يبدأ صلوات لقان خميس العهد.. صور البابا تواضروس
كتب: محمد الأحمدى

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أقيمت صلوات لقان خميس العهد، التي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.
 
البابا تواضروس
البابا تواضروس
 
وتعتبر كلمة "لقان" اسم الوعاء الذى توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.
 
 
وفي لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه في مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.
 
إذ قال: "أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لأَنِّي أَنَا كَذلِكَ. فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ، فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ، لأَنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالاً، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا." 
 
غسيل الأرجل
غسيل الأرجل
 
 
وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي عيد الظهور الإلهى (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل). وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهى.
 
 
وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التي هي أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التي يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.
 
جانب من غسيل الأرجل
جانب من غسيل الأرجل

جمعه الآلام

خميس العهد

البابا تواضروس

لقان خميس العهد

صلوات لقان خميس العهد

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