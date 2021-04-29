اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" من دير مارمينا بمريوط.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 09:41 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" من دير مارمينا بمريوط.. صور البابا تواضروس الثانى
(أ ش أ)

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بدأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات خميس العهد صباح اليوم، والتي تتكون من ساعات البصخة النهارية وصلاة لقان والقداس الإلهى من دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط، بدون حضور شعبي.

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ويشارك في الصلوات نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير والأباء مجمع الرهبان، دون مشاركة شعبية، بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية.


وتقام صلوات قداس خميس العهد اليوم في جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهي، ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي ينتهى بصلوات قداس سبت الفرح حيث تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد في الثاني من مايو المقبل.

ترأس البابا تواضروس
ترأس البابا تواضروس

وتطبق فرق النظام والكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور منعا للزحام.

جانب من ترأس البابا تواضروس
جانب من ترأس البابا تواضروس

البابا تواضروس

خميس العهد

اسبوع الآلام

القداس الإلهى

عيد القيامة المجيد

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