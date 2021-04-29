اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 06:01 م
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ارتفاع الطلب على الذهب فى الوجه البحرى والقبلى لشراء شبكة العيد

الخميس، 29 أبريل 2021 05:00 م
ارتفاع الطلب على الذهب فى الوجه البحرى والقبلى لشراء شبكة العيد ذهب
كتب إسلام سعيد

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كشف ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب في مصر، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ارتفاعا فى الطلب على الذهب فى محافظات الوجه البحرى والقبلي خلال فترة احتفالات عيد الفطر لشراء شبكة العيد، مشيرا إلى أن الطلب على المعدن النفيس فى القاهرة مستقر حتى الآن قياسا على العام الماضى.
 
ويشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق المصرفية.
 
وعلى جانب آخر، أضاف أن أسعار الذهب ارتفعت لمستوياتها 1780 دولار، لكن الأسعار معرضة للتغير بشكل دائم في السوق.
 
وأوضح أن توقعات أسعار الذهب حالياً تؤكد استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة حالياً وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند واليابان والبرازيل.

سعر الذهب

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب

سعر الذهب عيار 21

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