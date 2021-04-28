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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021 الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهد الذهب على المستوى العالمي بمستهل تعاملات اليوم هبوطا بنسبة 0.66%، إذ تراجع سعر الأونصة أكثر من 10 دولارات حتى الآن، وهو ما تسبب في هبوط سعر الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات حتى الآن، في حين يسجل مؤشر الذهب الآن تذبذبا وحركة مستمرة قبيل ساعات من إعلان نتائج محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 778 جنيها للجرام.

 سعر عيار 18 سعر 666 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سعر 889 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1769 دولار.

أسعار الذهب عالميًا نزلت لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء 28 أبريل مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب، وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل، وصعد مؤشر الدولار 0.1 % أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى بحسب رويترز.

هذا ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 أمس الثلاثاء، ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.

 

 

 

 

 


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