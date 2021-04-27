محافظ أسوان: إنشاء الطريق البديل للسادات وطريق الإقليمى الشرقى بـ9.3 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بدء أعمال تنفيذ الطريق الجديد البديل لطريق السادات ، والذى يمتد من خلف مستشفى الحميات بالمسلة الناقصة إلى طريق فيلة بطول 2.7 كم ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 9.3 مليون جنيه .

حيث تم إسناد هذا المشروع الحيوى لإحدى الشركات المتخصصة فى الطرق ليساهم فى إنشاء طريق موازى لطريق السادات يعمل على ربط شمال وغرب وشرق مدينة أسوان بجنوبها ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء رصف وإعادة كفاءة طريق آخر بديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.

لافتاً إلى أنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للطبقة الخرسانية بطول 10 كم للطريق الإقليميى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بأجمالى 23 كم ، والجارى تنفيذه بنسبة 60% بنظام البلاطات الخرسانية بتكلفة إجمالية 593 مليون جنيه ، تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات على خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى بمنطقة خور أبو سبيرة .

وأضاف محافظ أسوان بأن المحور الجديد سيعمل بشكل مباشر على تحويل حركة النقل الثقيل المحملة ببلوكات الجرانيت والرخام والمواد المحجرية الأخرى من طريق الشلال / كيما / السماد إلى هذا المحور الجديد ، وربطه بالطريق الصحراوى الغربى لتفريغ المدينة ولتحقيق الإنسياب المرورى والحفاظ على الطرق الداخلية والبنية التحتيتة من التهالك .

وذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لخلق شرايين جديدة تساهم فى سيولة الحركة المرورية وتخفيف التكدس المرورى بالطرق الرئيسية .