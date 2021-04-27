اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:34 م
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حصاد الوزارات.. تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بالمحافظات.. اعرف عناوينها ومواعيد العمل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بالمحافظات.. اعرف عناوينها ومواعيد العمل كورونا
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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