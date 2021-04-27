حصاد الوزارات.. تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بالمحافظات.. اعرف عناوينها ومواعيد العمل

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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