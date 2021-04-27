اليوم السابع
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التموين تطرح خضراوات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. تفاصيل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:36 ص
التموين تطرح خضراوات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. تفاصيل خضروات
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بـ"المجمعات الاستهلاكية" بتخفيضات تصل إلى 25%، لافتا لى توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا، مشيرا إلى أن تطوير الكثير منها وإدخال نظام الباركود بها سهل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها.
 
 
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات.
 
وأفاد التقرير أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 6.5 والبطاطس بـ5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه، وأن أسعار الطماطم تخرج من سوق الجملة من 2 لـ5 جنيهات، لتباع في اسواق التجزئة من 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه إلى 3 جنيه لتباع تجزئة بـ5 جنيهات.
 
وأشار التقرير إلى أن الموز يخرج من الأسواق بسعر يتفاوت من 5 إلى 7 جنيهات ليباع تجزئة من 8 إلى 12 جنيها، والفراولة من 4 إلى 7 جنيهات جملة لتباع تجزئة من 6 إلى 10 جنيهات.
 

التموين

اسعار الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية

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