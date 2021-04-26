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عقب ظهوره في الحلقة 13 للإختيار .. أسره الشهيد أحمد فايز: الدولة أثلجت صدرونا عندما ألقت القبض على الارهابيين

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:58 ص
عقب ظهوره في الحلقة 13 للإختيار .. أسره الشهيد أحمد فايز: الدولة أثلجت صدرونا عندما ألقت القبض على الارهابيين أسرة الشهيد
أسيوط - هيثم البدري

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عقب ظهوره في الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 2، أكدت أسرة الشهيد أحمد فايز ضابط الأمن الوطنى، أحد شهداء حادث الواحات وابن قرية بنى قرة بمركز القوصية  بمحافظة أسيوط ، أن الدولة والقوات المسلحة لا تنسى أبنائها ، ولا تترك حق أبنائها الشهداء ولا يغمض لرجالها جفن حتى ألقوا القبض على الجناة .

وأضافت أسرة الشهيد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها سعيدة فور علمهم بنجاح القوات المسلحة في القبض على الإرهابيين، وتحرير النقيب محمد الحايس من أيديهم فرحوا كثير وأثلجت صدورهم .

 

يقول محمد مصطفى محمد، ابن عم الشهيد المقدم أحمد فايز، ضابط الأمن الوطنى وأحد شهداء حادث الوحات، أن خبر القضاء على العناصر التكفيرية في ذلك الوقت أشعرنا أن حق ابننا قد عاد بعد أيام لا يمكن وصفها أو وصف مرارتها فالحزن يملأ كل القرية وعلى وجوه الكبير والصغير .

 

أما على محمد على  جد الشهيد أحمد فايز، فقال إن الجيش والشرطة يثبتون فى كل وقت وحين أنهم لن يتركوا حقوق أبنائهم وأنهم قادرون على الثأر بكل قوة .

 

وعن الشهيد أحمد فايز وحياته بين أسرته، تابع: "كان من أطيب الشخصيات وكان محبوبا بين أهله ودائما يحرص على حضور كل المناسبات ووالدهم رباهم على الحلال".

أما مجدى أحمد عبدالحافظ، ابن عم والد الشهيد أحمد فايز، قال: الشهيد صديق طفولته وتربيا سويا ولم نشعر يوما أنه كان يتعامل معنا كونه ضابط شرطة، وكان محبوبا جدا بين أسرته وأهل قريته وبنى جيلة، أما عن الثأر لهم قد أثلج صدورنا وعرفنا لهذا الوطن جيش ودرع  وسيف يدافعون عنه ويلبون النداء، كما أننا شعرنا بالفخر بعد أن تم الثأر لشهدائنا وبعد أن تم حرق ، وتدمير هؤلاء التكفيريين ومخططاتهم.

 

 


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