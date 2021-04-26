جارديان: بوريس جونسون ينفى تصريحه تفضيل رؤية الجثث على فرض إغلاقا ثالثا

كتبت رباب فتحى

نفى رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أنه قال إنه يفضل رؤية الجثث مكومة "بالآلاف" بدلاً من الأمر بإغلاق ثالث، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكد جونسون، أن هذه المزاعم "هراءًا كليًا وتامًا"، قائلا: "ما أعتقده بالتأكيد هو أن هذا البلد قام بعمل رائع مع عمليات الإغلاق، وقد كانت صعبة للغاية.. ولا شك في ذلك، لا أحد يريد الدخول في حالة إغلاق لكنهم ساعدونا، ساعدنا الانضباط الذي أظهره الجمهور في خفض عدد الحالات إلى حد كبير".

وجاء نفيه بعد أن نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر لم تسمه، أن رئيس الوزراء قال في اجتماع داونينج ستريت -رئاسة الوزراء- في أكتوبر: "لا مزيد من عمليات الإغلاق اللعين - دع الجثث تتراكم بالآلاف".

وردا على سؤال يوم الاثنين عما إذا كان قد أدلى بهذه التصريحات ، قال جونسون: "لا ، لكنني أعتقد أن الشيء المهم الذي أعتقد أن الناس يريدون منا أن نواصله ونفعله كحكومة هو التأكد من أن عمليات الإغلاق تعمل".

ونفى المتحدث الرسمي باسم جونسون هذه المزاعم للصحفيين، "هذا غير صحيح وقد أنكر (قول) ذلك".

يأتي هذا الادعاء المثير للجدل في أعقاب حرب إعلامية في نهاية هذا الأسبوع بين جونسون ومستشاره الرئيسي السابق دومينيك كامينجز ، الذي استقال من وظيفته بعد ما وصفه بعض المراقبين بأنه صراع على السلطة مع شريكة جونسون ، كاري سيموندز.

ومع ذلك ، لم ينكر جونسون بشدة ادعاءً رئيسيًا آخر من جانب كامينجز ، بأنه ناقش استخدام التبرعات لتمويل تجديد شقته في داونينج ستريت، ولدى سؤاله عما إذا كان قد ناقش في أي وقت مضى استخدام المانحين لتمويل تجديد الشقة ، قال: "إذا كان هناك أي شيء يمكن قوله عن ذلك ، فإن أي إعلان سيتم الإدلاء به ، فسيتم بالطبع إصداره في الوقت المناسب".