بامبلونا الإسبانية تعلن إلغاء الاحتفال بمهرجان سان فيرمين للثيران بسبب كورونا

فاطمة شوقى

أعلن عمدة مدينة بامبلونا الإسبانية إنريكى مايا، عن إلغاء الاحتفال بمهرجان سان فيرمين الخاص بمصارعة الثيران، للعام الثانى بسبب فيروس كورونا.

وقال مايا،"أنا مضطر إلى تعليق احتفالات هذا العام رسميا، وتم إبلاغ القرار فى مؤتمر صحفى من قبل رئيس البلدية ، بعد الاجتماع مع مجلس المتحدثين، حسبما قالت صحيفة دياريو سور الإسبانية

وخلال الأشهر القليلة الماضية ، كانت هناك أصوات عديدة أشارت إلى صعوبة الاحتفال الضخم مثل سان فيرمين، بسبب الوضع الوبائى، وحتى رئيس البلدية علق بأنه من المستحيل تمامًا إقامة حفلات، ولكن لم يتم الإعلان عن التعليق الرسمى حتى اليوم الاثنين.

وكانت عودة مصارعة الثيران فى 2 مايو، إلى العاصمة مدريد بعد انتهاء الإغلاق بسبب وباء كورونا قد أثارت جدلا واضحا وخلافات بين الحكومة الإسبانية وحزب الشعب.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إلى أن وزارة الصحة الإسبانية اقترحت حظر مصارعة الثيران وأى عمل جماهيرى فى المناطق شديدة الخطورة، ولكن حزب الشعب يرى أهمية عودة مهرجان مصارعة الثيران فى مواجهة رغبة حكومة بيدرو سانتشيز فى قتل الحرية.

وقالت عضو حزب الشعب إيزابيل دياز أيوسو، إن الرغبة القاتلة للحريات لحكومة بيدرو سانشيز ضد مجتمع مدريد، مجرد حماقة، حيث إنه مع القيود التي كنا ندرسها فإن جميع الأشخاص الذين يمكنهم الذهاب 2 مايو إلى مصارعة الثيران التقليدية في جويا سيفعلون ذلك بأمان تام.