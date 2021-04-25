سعر اليورو اليوم الأحد 25-4-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 25-4-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس بالبنوك، حيث سجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الأسبوع الماضى كان بـ 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف استقرارا فى البنك المركزى المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، البنك التجار الدولى "cib" وبنك أبو ظبى الإسلامى سجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.83 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.75 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.75 جنيه للشراء .

19.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة



18.91 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.77 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.75 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.