اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 ، استقرارا أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، البنك التجار الدولى "cib"  وبنك أبو ظبى الإسلامى فسجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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