اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 02:01 ص
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هل تعانى من الإمساك؟ تناول التفاح والتوت للحفاظ على الجهاز الهضمى

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 ص
هل تعانى من الإمساك؟ تناول التفاح والتوت للحفاظ على الجهاز الهضمى الامساك
كتبت مروة هريدى

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الإمساك من الأمراض المزعجة التى تحدث نتيجة سوء الهضم و صعوبة فى إفراغ الأمعاء، وهناك عدد من الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى ظهور هذه الحالة، التى ترجع إلى  نمط حياتنا ونظامنا الغذائى، مثل الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة وشرب الكحول والتدخين والإفراط فى الأكل، يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نظام الهضم لديك، لذلك يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف فى الحفاظ على خطر الإصابة بالإمساك، حيث تساعد الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان فى تسهيل حركة الأمعاء، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين".
 

فيما يلى.. أفضل 5 فواكة تساعد فى إدارة الإمساك:

 

1- التفاح

 
التفاح غنى بألياف البكتين التى توفر الراحة من الإمساك أو الإسهال وفقًا لطبيعة الجسم.
 
 
 
 

2- البرتقال

 
 
البرتقال غنى بفيتامين سى والألياف وهو يعمل كملين طبيعى، قد يمنحك عصير البرتقال جرعة جيدة من الألياف، ولكن من الأفضل تناوله كثمرة للحصول على أكبر استفادة منه.
 

3- الموز

 
قد يصنع المحتوى الغنى بالألياف فى الموز عجائب لتهدئة آثار الإمساك، حيث يمكنه مساعدتك فى إخراج الفضلات بشكل أفضل عن طريق تسهيل مرور البراز.
 

4- التوت

 
يوفر التوت 8 جرامات من الألياف فى كوب واحد، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن تناول التوت يمكن أن يقوى الجهاز الهضمى ويخفف من أعراض الانتفاخ والإمساك، حيث يعتبر التوت لذيذًا ومغذيًا إذا كان بإمكانك تناوله نيئًا.
 
 
 

5- التين

 
 يعتبر التين مصدرًا رائعًا للألياف وهو أمر حيوى للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

فوائد التفاح

فوائد الموز

فوائد التين

علاج الامساك

فوائد البرتقال

فوائد التوت

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