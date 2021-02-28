فوائد التوت بأنواعه.. يكافح السرطان ويحافظ على صحة القلب

كتبت مروة هريدى

التوت أحد أنواع فواكه اللذيذة للغاية ومغذية أيضًا ولها العديد من الفوائد الصحية والجمالية، حيث إن التوت غنى بمضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد ومصدر غنى بفيتامين C وE، كما يتحكم فى مستويات السكر فى الدم وكذلك يمنحك شعور بالشبع لفترة أطول لذلك فهو مفيد لعملية إنقاص الوزن، وهناك العديد من أنواع التوت الصحية والمفيدة وطرق إعدادها، يرصدها موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. بعض أنواع التوت الأكثر شيوعًا

1- الفراولة

تعد الفراولة من أكثر أنواع التوت شيوعًا وصحة فى العالم، فهى غنية بفيتامين سى كما أنها مفيدة لصحة القلب وإدارة مستويات السكر فى الدم كما أنها مفيدة للحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك.

2- توت العليق

غنى بمضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد فى تقليل الإجهاد التأكسدى الذى يسببه القيام بالتمرينات الرياضية، كما أنه غنى بالألياف الذى يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

3- التوت الأزرق

يعتبر العنب البرى مصدرًا غنيًا لفيتامين ك، حيث يُقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وتحسين وظائف الشرايين والحفاظ على صحة القلب بشكل عام والوقاية من خطر الإصابة بمرض السكرى.

4- التوت البرى

هذا النوع ذو قيمة غذائية عالية فهو يكافح الخلايا السرطانية بالجسم عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدى، كما يساعد فى السيطرة على مستويات الكوليسترول فى الدم، فهو يحتوى على فيتامين سى والألياف.

5- التوت الأسود

يستخدم التوت الأسود أيضًا لعلاج العديد من الأمراض مثل الإسهال والألم والتورم والسكرى وتهيج الحلق، يحتوى على نسبة عالية من الألياف وفيتامينات K وC وA، ويمد الجسم بالطاقة، ويشتهر التوت الأسود باحتوائه على كميات جيدة من المنجنيز وحمض الفوليك وأحماض أوميجا 3 و6 الدهنية والبروتين.

وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلال تناول التوت بأنواعه المختلفة للاستفادة من فوائده الصحية، سواء تم تناوله خام أو مزجه فى العصائر كما يمكن إضافته أيضًا إلى الآيس كريم والزبادى والكريمة المخفوقة واستخدامها مع الحلويات المختلفة.