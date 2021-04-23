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محافظ بنى سويف: إدراج 66 قرية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:00 ص
محافظ بنى سويف: إدراج 66 قرية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة" مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى، محافظ بني سويف، إنه تم تسليم عدد 3 مواقع لإنشاء محطات معالجة للشركة المنفذة بمركز ناصر، وأنه تم عمل التصحيحات والتسليم والبدء في التنفيذ لعدد 6 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 66 قرية بمركزى ببا وناصر.

وأضاف محافظ بني سويف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جارٍ تدبير موقع لإنشاء محطة رفع بقرية الزيتون، وفي مركز ببا، فإنه جار صدور أمر إسناد للشركة المنفذة لعدد (6) قرى بمركز ببا، وأنه تم معاينة عدد (5) مواقع بمركز ببا وكذا عدد (5) مواقع بمركز ناصر لإقامة مجمع خدمات بها.

وأكد محافظ بني سويف، أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.


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