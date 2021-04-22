سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بـ13800 جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22-4-2021 استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات حيث سجل حديد التسليح 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

بالنسبة لأسعار الأسمنت فيتراوح بين 700-800 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.

أما أسعار الجبس فسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت صادرات الحديد والصلب للسوق الليبي شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 161% خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2021 لتسجل 3.508 مليون دولار مقابل 1.346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير لمجلس مواد البناء، فإن صادرات قطاع الحديد والصلب سجلت إجمالى ارتفاع بنسبة 62% خلال أول شهرين من 2021 لتبلغ 187مليون دولار مقابل 116مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.