اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع صادرات الحديد والصلب بنسبة 161% للسوق الليبي أول شهرين بـ2021

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:59 م
ارتفاع صادرات الحديد والصلب بنسبة 161% للسوق الليبي أول شهرين بـ2021 صلب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت صادرات الحديد والصلب للسوق الليبي ارتفاع كبير بنسبة 161 % خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2021 لتسجل 3.508 مليون دولار مقابل 1.346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير لمجلس مواد البناء، فإن صادرات قطاع الحديد والصلب سجلت اجمالى ارتفاع بنسبة 62 % خلال أول شهرين من 2021 لتبلغ 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى  ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

ويسجل التبادل التجارى بين مصر وليبيا نمو ملحوظ في 2019 مسجلا 977.6 مليون دولار مقابل 701.9 مليون دولار 2018، في حين لم تصدر بيانات حتى الآن حول التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.

 


صادرات الحديد والصلب

صادرات مصر للسوق الليبي

ليبيا

صادرات مصر

مجلس مواد البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صادرات مصر الصناعية تخطت حاجز الـ18 مليار دولار.. الإمارات على رأس القائمة بـ1.87 مليار دولار.. ثم الولايات المتحدة بـ1.61 مليار.. واللؤلؤ والملابس والورق أهم السلع.. والسعودية أكبر مستورد للحديد والصلب المصرى

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 ص

هل تعيد الحكومة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء للصناعات الثقيلة؟.. الشركات تطالب بتخفيض سعر المليون وحدة حرارية لـ3 دولارات.. وتوجيهات رئاسية بتوطين الصناعة ودعم الصناعات الوطنية أبرزها الأسمنت والحديد والصلب

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة