ارتفاع صادرات الحديد والصلب بنسبة 161% للسوق الليبي أول شهرين بـ2021

كتب – إسلام سعيد

شهدت صادرات الحديد والصلب للسوق الليبي ارتفاع كبير بنسبة 161 % خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2021 لتسجل 3.508 مليون دولار مقابل 1.346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير لمجلس مواد البناء، فإن صادرات قطاع الحديد والصلب سجلت اجمالى ارتفاع بنسبة 62 % خلال أول شهرين من 2021 لتبلغ 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

ويسجل التبادل التجارى بين مصر وليبيا نمو ملحوظ في 2019 مسجلا 977.6 مليون دولار مقابل 701.9 مليون دولار 2018، في حين لم تصدر بيانات حتى الآن حول التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.