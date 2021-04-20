سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

شهدت أسعار أسعار مواد البناء استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 20-4-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حيث شهدت حركة البناء.
وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن.
بينما سجل الأسمنت أسعارا تتراوح بين 700-800 جنيه للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.
أما أسعار الجبس فسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.
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