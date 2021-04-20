سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

كتب أحمد حمادة

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن.

بينما سجل الأسمنت أسعارا تتراوح بين 700-800 جنيه للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.

أما أسعار الجبس فسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.