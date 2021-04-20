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سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:14 ص
سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار أسعار مواد البناء استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 20-4-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حيث شهدت حركة البناء.
 
وتراوحت أسعار حديد التسليح بين  13500 – 13650 جنيها للطن، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن. 
 
بينما سجل الأسمنت أسعارا تتراوح بين 700-800 جنيه للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها. 
 
أما أسعار الجبس فسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

اسعار الحديد

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