تدريب فتيات وسيدات على المهن والحرف المختلفة بقرى "حياة كريمة" فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد اجتماع لمناقشة أوجه تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية والصناعية والحرف التى تشتهر بها القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاستهداف تطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ومروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية وممثلى المراكز المنفذ بها المبادرة.

وقال نائب المحافظ، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بإجمالى 192 قرية، وأضاف أن الهدف من المبادرة السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المهنى لسكان تلك القرى بما يمكن من خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف، أنه جرى حصر عدد من الأنشطة الاقتصادية بتلك القري، حيث سيتم تدريب أهالى القرى الراغبين فى بدء مشروعاتهم لإكسابهم مهارات سوق العمل، الى جانب توفير مصادر تمويل لمشروعاتهم، عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسويق منتجاتهم، موضحا ان المحافظة عكفت طوال الفترة الماضية على دراسة طبيعة القرى وما تتميز به من صناعات وزراعات للعمل على تطويرها وتنميتها ضمن المشروع القومى الذى يهدف إلى تحقيق حياة كريمة.

واستعرض مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبيعة الصناعات والزراعات والمشروعات فى قرى المبادرة الرئاسية، مع دراسة جدوى من الجهاز لتطوير القرى وتوفير فرص عمل داخل القرية.

كما نظم المجلس القومى للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لعدد من الفتيات والسيدات من قرية جريس التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتدريب على المهن والحرف المختلفة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالاستمرار فى تنظيم اعمال التدريب على التفصيل والخياطة لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمره مقررة المجلس القومى للمرأة، إنه تم تدريب عدد من الفتيات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص، حيث تضمن التدريب أعمال النوال والخياطة، مشيدة بجودة وكفاءة الاعمال المنتجة من المتدربات، كما تم عرض المنتجات بالمقر الرئيسى للمجلس القومى للمرأة بالمنيا، بدءا من يوم الثلاثاء 20 ابريل الجارى ولمدة 4 أيام.