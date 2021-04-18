اليوم السابع
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5 عصائر تساعدك على فقدان الوزن فى رمضان.. أبرزها الرمان والبطيخ

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص
5 عصائر تساعدك على فقدان الوزن فى رمضان.. أبرزها الرمان والبطيخ العصائر الصحية
كتب - محمود جلال

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العصائر تحافظ على الجسم رطبا طول شهر رمضان، وهنا نكشف أهم العصائر منخفضة السعرات الحرارية التي تزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك وتعمل على حرق الدهون فى رمضان، حسبما أكد موقع only my health

عصير الجزر

الجزر يحمل العديد من الفوائد الصحية فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم ومعدل الأيض، وهو منخفض السعرات الحرارية مما يعني أنك لن تستهلك الكثير من السعرات الحرارية.

عصير جزر
عصير جزر

عصير الرمان

عصير الرمان هو بلا شك العصير اللذيذ في هذه القائمة، لا يساعد فقط في فقدان الدهون ولكنه مفيد أيضا لزيادة الهيموجلوبين وتحسين الجلد، نظرا لأن الرمان يحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة وحمض اللينولينيك ، فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي.

عصير الرمان
عصير الرمان

 

عصير الخيار

العصير التالي الذى يساعد على حرق الدهون لدينا هو الخيار، بسبب محتواه المائي العالي وخصائص التبريد، السبب الآخر الذي يجب أن تستهلكه متى كان متاحًا هو أنه يحتوى على سعرات حرارية أقل.

عصير الخيار
عصير الخيار

 

عصير البطيخ

هوعصير صحي ولذيذ لفقدان الوزن حيث يساعد على حرق الدهون كما يحتوي على أحماض أمينية تزيد من فرص فقدان الوزن.


عصير البطيخ

 

 


الحرق الدهون

فوائد عصير البطيخ

فوائد عصير الخيار

فوائد عصير الرمان

نقص الوزن

الجهاز الهضمي

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