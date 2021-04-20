وكالة تاس: طرح لقاح كورونا "سبوتنيك v" بالاتحاد الأوروبى نهاية 2021

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، اليوم، أنه قد يكون لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V متاحًا فى الاتحاد الأوروبى فى موعد لا يتجاوز أواخر عام 2021، وذلك وفقًا للمفوض الأوروبى للسوق الداخلية تيرى بريتون.

وقال تيرى بريتون إن لقاح Sputnik V الروسى قد يكون متاحًا فى سوق الاتحاد الأوروبى فى موعد لا يتجاوز أواخر عام 2021 حال الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وأضاف بريتون: "لا أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2021، سيكون الحجم المطلوب من جرعات سبوتنيك v متاحًا فى أوروبا"، فى غضون ذلك أشار إلى أنه "كما هو الحال مع أى لقاح، فإن الخطوة الأولى هى موافقة الوكالة الأوروبية، وهى منظمة مستقلة، مشيرا إلى أن منظم الاتحاد الأوروبى يجب أن يدرس الملف الروسى فى الأسابيع المقبلة.

وبحسب المفوض، فإن الملف الروسى لا يزال يفتقر إلى البيانات، وبالتالى قد تستغرق عملية التقييم وقتًا أطول، مضيفا، بعد ذلك من الضرورى إيجاد بعض الطاقات الإنتاجية، حيث تبحث روسيا عن شركاء صناعيين فى أوروبا، لكنهم الآن يستخدمون لإنتاج اللقاحات المعتمدة بالفعل.

وأوضح بريتون أنه بحلول منتصف يوليو، تخطط أوروبا لتلقيح نحو 70% من السكان البالغين، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتطعيم، نود أن نعطى الأولوية للأوروبيين، وفى نفس الوقت الوفاء بمهمتنا التضامنية من خلال توفير اللقاحات لبقية العالم.

وقالت وكالة تاس الروسية، فى الوقت الحالى، تشتمل محفظة التطعيمات فى الاتحاد الأوروبى 4 لقاحات لفيروس كورونا هى فايزر Pfizer وموديرنا Moderna وأسترازينيكا AstraZeneca، وكذلك جونسون آند جونسون Johnson & Johnson.

وأشارت الوكالة الى أن لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسى يخضع حاليًا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ من الوكالة الأدوية الأوروبية EMA.