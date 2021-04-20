الصحة: اللقاح الروسى (سبوتنك V) يُعطى على جرعتين بينهما 21 يومًا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا الروسى (سبوتنك V) حصل على ترخيص طوارئ من هيئة الدواء المصرية، فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحية والسكان لليوم السابع، إن الوزارة الصحة تسعى إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، لافتًا إلى أن اللقاح الروسى (سبوتنك V) حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد أن تم تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، مضيفًا أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يومًا.



وتابع: ورد إلى مصر العديد من اللقاحات منها ما جرى تطويره بطريقة الفيروس المعطل "inactivated vaccine" مثال لقاح سينوفارم، ومنها ما تم تطويره باستخدام ناقل فيروسي حي ذى خاصية عدم التكاثر (non-replicating viral vector) مثل لقاح كوفيشيلد، وكلاهما يقوم بتحفيز جهاز المناعة لتوليد مجموعة من الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد 19.