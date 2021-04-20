وقال كولياجين - خلال مؤتمر صحفى بمقر الوكالة الإعلامية الدولية (روسيا سيفودنيا)، اليوم الثلاثاء، "لقد قامت قوات الأمن فى عام 2020 بإحباط 96 % من الهجمات التى كان يخطط لها المجرمون والإرهابيون".

وأضاف أن "الأمن الروسى أحبط 44 عملا إرهابيا خلال العام الماضى وحده"، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 800 من المجرمين والمتواطئين معهم.

ولفت كولياجين إلى أنه تم فى العام الماضى إحباط أنشطة خلايا إرهابية وتدمير 156 مخبأ للأسلحة والذخيرة.