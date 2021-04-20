أخبار × 24 ساعة.. عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..

الإفتاء توضح حكم الإفطار فى رمضان لعموم المرضى فى ظل تفشى وباء كورونا

اليوم السابع.. صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو بالمنطقة بـ5.7% عام2022

السكة الحديد: عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

وزير الخارجية يسلم رئيس جزر القمر رسالة من الرئيس السيسى

بنها الجامعي: 28 مصابا بحادث قطار طوخ ما زالوا يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا المشروعات الصغيرة